2020年8月17日，6架以色列空軍F-16C / D戰機，抵達德國西部的諾韋尼西空軍基地(Nörvenich AFB)，將要參與為期2星期的「藍翼2020」(Blue Wings 2020)演習，這是以色列建國以來，軍隊首次參與在德國的演習，頗有歷史和解的意義。

航空學家(The Aviationist)報導，這批以色列戰機，來自哈索爾空軍基地(Hatzor AFB)的101、105中隊，他們在3架加油機的支持下來到德國，除戰機以外，還有B707加油機、G550 CAEW預警機、C-130運輸機一同抵達。德國也相當重視以色列空軍機隊這一次的來訪。

眾所周知，猶太人在1930年代遭到德國的嚴重迫害，這段歷史也是猶太人永遠銘記的，所以這次前往德國參與演習，也可以視為歷史和解的一個事例。事實上，以色列也確實有相關紀念活動。8月18日，「作為演習的一部分」，以色列的 G550飛機將與2架以色列F-16，和2架德國空軍的颱風戰鬥機，以編隊的方式飛越巴伐利亞的達豪集中營(Dachau concentration camp)，以紀念大屠殺遇難者。

"Remembering the Past, Shaping the Future" 🇮🇱🇩🇪



For the first time in history, the IAF and German Air Force will hold a bilateral training exercise in German skies. pic.twitter.com/Iyp8mxeoUp — Israeli Air Force (@IAFsite) August 15, 2020

除了紀念二戰受迫害歷史以外，機隊還會飛越慕尼黑附近的“菲斯滕費爾德布魯克機場(Fürstenfeldbruck AirPort)，這是紀念在1972年慕尼墨奧運會間，遭恐怖份子襲擊

2020年8月17日，6架以色列空軍F-16C / D戰機，抵達德國西部的諾韋尼西空軍基地(Nörvenich AFB)，將要參與為期2星期的「藍翼2020」(Blue Wings 2020)演習，這是以色列建國以來，軍隊首次參與在德國的演習，頗有歷史和解的意義。

航空學家(The Aviationist)報導，這批以色列戰機，來自哈索爾空軍基地(Hatzor AFB)的101、105中隊，他們在3架加油機的支持下來到德國，除戰機以外，還有B707加油機、G550 CAEW預警機、C-130運輸機一同抵達。德國也相當重視以色列空軍機隊這一次的來訪。

眾所周知，猶太人在1930年代遭到德國的嚴重迫害，這段歷史也是猶太人永遠銘記的，所以這次前往德國參與演習，也可以視為歷史和解的一個事例。事實上，以色列也確實有相關紀念活動。8月18日，「作為演習的一部分」，以色列的 G550飛機將與2架以色列F-16，和2架德國空軍的颱風戰鬥機，以編隊的方式飛越巴伐利亞的達豪集中營(Dachau concentration camp)，以紀念大屠殺遇難者。

除了紀念二戰受迫害歷史以外，機隊還會飛越慕尼黑附近的“菲斯滕費爾德布魯克機場(Fürstenfeldbruck AirPort)，這是紀念在1972年慕尼墨奧運會間，遭恐怖份子襲擊殺害的11名以色列奧運代表團成員。

(中時新聞網)