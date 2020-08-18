生技股康友KY爆財務危機，金管會晚間證實，有四國銀踩雷。金管會銀行局副局長林志吉18日指出，據金管會統計，2020年8月11日有四家國銀包括安泰、遠東、華南、永豐銀對康友KY辦理授信，授信餘額合計達新台幣8億5,900萬元，但截至8月18日，金管會並沒有收到任何銀行反應有還款異常狀況，也沒有重大損失通報，銀行會以授信原則做好貸後管理，若有狀況會採取債權保全措施。

林志吉指出，據了解，有銀行是做純信用放款、有的有擔保，不過，擔保品非不動產，而是存單、備償專戶餘款。

金管會證期局則指出，康友因2020年第二季財報沒有如期出具，8月18日已停止買賣，若是一直沒有改善，最快2021年3月下市。

安泰銀行表示，康友傳出董事長失聯消息後，該行就立即進行實際狀況的了解，基本上還款還屬正常。至於康友子公司分別是在去年6月簽訂二筆金額各860.2萬美元的授信貸借款，依約定每半年還款一次，共分為5期償還。

安泰銀說明，這二筆合計1,720.4萬美元的放款，屬於具有100％擔保的借款，以位於印尼營運中的疫苗廠股票為質押，相對較不至於有重大損失，後續會密切掌握。比較有問題的是今年2月增貸的1年期500萬美元短期融資貸款，但目前已要求其停止動用。

遠東銀行指出，該行授信戶康友自8月11日出現還款不正常情形，目前持有的債權，扣除備償擔保後約900萬美元（約2.65億元）。目前對方董事會已正式接管該公司在大陸及印尼的子公司，正緊急朝向帳務釐清，以及資產保全二方面做努力。遠銀將密切注意其董事會動態，還有預計本周內提出的解決方案，以備後續可能的債權確保法律處置程序。

永豐銀行指出，康友向永豐銀行所借款項，依約為每月分期付款，截至目前為止，每月均有依約還款。康友於2020年3月已清償部分債務，目前尚有約新台幣1.6億元待清償，永豐銀行將密切觀察該公司後續還款狀況。

(工商 )