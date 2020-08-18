國民黨台南市議員王家貞與李中岑指振興三倍券有假券，卻被認為烏龍爆料而檢警偵辦，行政院長蘇貞昌還說「移送法辦，剛好而已」。對此，國民黨台南市議員謝龍介更嗆，107年用社維法告發案件不超過50件，蘇貞昌就任以後，108年用了151件，今年233件。網友怒轟，台灣還有民主法治嗎？

針對國民黨台南市議員王家貞與李中岑上月在還未兌領三倍券前就舉行記者會，指振興三倍券有假券，被指是烏龍爆料而檢警偵辦，兩人痛批是「綠色恐怖」。對此，行政院長蘇貞昌今（18）日表示，公眾人物不應造成社會不安，「移送法辦，剛好而已」。

謝龍介認為，議員檢舉有假3倍券，也真的收到沒有浮水印的3倍券，怎麼會沒有證據呢？蘇貞昌竟然在空中指揮檢調辦案，實在不足取。「蘇貞昌！我告訴你，你當院長，你的女兒拿標案，像你們這種標準的，這不是官商勾結，什麼是官商勾結？」「革你的命」也是剛好而已。

謝龍介更強調，蘇貞昌就任後，動不動就用社維法箝制人民的言論自由來捍衛政權，民進黨的有識之士應該站出來，如果蘇貞昌再這樣惡搞下去，民進黨的政權就會栽在他的手裡；我們捍衛的是言論自由，保障人民的言論自由，甚至民意代表如果都不能講話、沒有講話的空間，那台灣還是一個民主、自由的國家嗎？「蘇貞昌，我們走著瞧」。

謝龍介後來在臉書又嗆，民國107年用社會秩序維護法告發的案件不超過50件，蘇貞昌就任以後，108年用了151件，今年233件，用社維法箝制人民言論自由來捍衛政權，這麼惡搞下去，民進黨的政權就會毀在他的手裡。網友也怒轟，台灣還有民主法治嗎？

(中時新聞網)