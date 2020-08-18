經濟部預告將修正《電源不足時期限制用電辦法》，新增中央主管機關可因政治、經濟等因素啟動限電。對此以核養綠公投發起人黃士修直言，這意味著民進黨政府已預見，未來將因非核家園政策出現政治性缺電。

黃士修認為這次修法用語非常曖昧，難道我們會因為經濟太好而要限電嗎？把政治寫進去，難道要因為政治立場立場不同而限你電嗎？

黃士修認為，政府單位可能已預見未來會再有類似2017年的八一五政治缺電，這種政治缺電來自非核家園政策，但又不敢明寫，照目前的寫法，到時候又可推說是因為在野黨阻擋中火才缺電，這樣就是政治操作，行政院長蘇貞昌卻宣稱外界相關質疑是政治口水，難道是要人民不評論政治嗎？

2017年8月15日，台灣本島各地出現大規模無預警停電，事後學界指出，問題出在台灣發電備轉容量不足，如果當時核一廠2號機、核二廠1號機有運轉，不至於會全台停電。

(中時 )