美國總統川普曾自稱「天選之人」，這回他聲稱，新冠病毒疫情帶來的經濟影響，是上帝在考驗他，要他再次創造「經濟奇蹟」，而他將重建「世界歷史上最偉大的經濟體」。

觀察者網18日引據美國《哈芬登郵報》17日報導，當天在明尼蘇達州曼卡托的競選集會上，川普大肆吹噓自己的「經濟成就」，他稱在疫情爆發前他就已創造了世界歷史上「最好的經濟」。

「現在我得再來一遍經濟奇蹟了」川普隨後稱，「你知道這是什麼嗎？沒錯，這是上帝在考驗我。」

川普還在現場表演了一段與上帝的對話：「上帝說，『你成功創造了一次經濟奇蹟』。然後我說，『上帝，我是不是做得很棒啊？我是唯一能做到這件事的。』」

據觀察者網報導，接著川普搖了搖手指，模仿上帝責怪他的樣子：「上帝說，『不，你不能這麼說出來，現在我得讓你再重做一遍。』我說，好吧，我同意，我服了。」

在現場支持者的笑聲中，川普最後又補充道，「我之前能做一次，現在就能再做第二次。」

《哈芬登郵報》分析稱，這番表演可能會讓美國一些基督徒產生共鳴。皮尤研究中心的數據顯示，約90％的美國基督徒曾聲稱他們向上帝說過話，有35％的人還聲稱上帝回應了他們說的話。文章指出，將遭受的困難視作是精神考驗的做法，在這些信徒中並不罕見。

但天主教社會活動人士西蒙娜．坎貝爾（Simone Campbell）的意見則不同。她表示，川普表演的對話其實也並不符合他們的教義，反而是站到了對立面上。坎貝爾認為，川普似乎沒有意識到這些後果都是由他的選擇帶來的，他壓根不關心人們的痛苦。

儘管川普吹噓他「再創經濟奇蹟」，但美國商務部7月30日公布的預估數據卻顯示，今年第二季度美國國內生產總值（GDP）按年率計算下滑32.9％，創上世紀40年代以來最大降幅。

(中時 )