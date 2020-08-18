海峽青年節至今成功舉辦七屆，吸引兩岸青年關注、參與，已成為海峽兩岸青年交流的重要平台。受疫情影響，第八屆海青節首次突破形式，設立線上文旅專場活動，讓無法親臨現場的台灣年輕人，也可透過雲端模式參與這項盛會。

與此同時，今年主辦單位還推出「抖音挑戰賽」，希望兩岸青年通過抖音平台拍攝發佈原創短視頻作品，共同記錄生活中的美好瞬間，分享青春正能量，留下兩岸最美記憶。

15日起，點亮 ＃海峽青年嚮往的旅遊風光＃ 活動登上大陸新媒體「今日頭條」平台，兩岸青年可相約「雲端」，共賞兩地美景。

這次活動充分發揮福州市旅遊協會和台灣旅遊交流協會的行業影響力及和號召力，收集了具有代表性的10處福州風光和10處寶島風光進入榜單，福州的三坊七巷、鼓嶺、船政文化景區與台灣的日月潭、澎湖、士林夜市等均名列其中。

8月15日至24日期間，參與活動的海峽青年只需通過「今日頭條」參與點亮「海峽青年嚮往的旅遊風光」活動，即可為福州和台灣的熱門旅遊景點投票，一同選出最受海峽青年推崇的旅遊目的地，更有機會獲取充滿驚喜的「青春大禮包」。

這次文旅專場活動還將推出「雲遊海峽」抖音挑戰賽全民任務，讓兩岸青年感受到福州及台灣地區的文旅資源和特色美景的同時，鼓勵他們通過抖音平台發佈原創短視頻作品，共同記錄兩岸青年生活中的美好瞬間，分享青春正能量，留下兩岸最美記憶，串聯起青年情誼。

符合要求的短視頻作品，有機會獲得主辦方提供的驚喜獎勵。台灣地區創作者可發送作品至郵箱[email protected]參與短視頻挑戰賽。

(中時 )