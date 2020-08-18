上市櫃生技醫療指數 新增生達等11檔成分股 18:512020/08/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣指數公司公布「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數」2020年第3次成分股定期審核結果，成分股新納入生達（1720）等11檔，另剔除已暫停買賣的康友-KY（6452）等共4檔。 成分股納入的11檔包括：生達、杏輝、懷特、友華、亞諾法、永昕、合一、藥華藥、益安、順藥、高端疫苗等；另成分股刪除聯合、康友-KY、達爾膚、生展等4檔。 (工商 ) #懷特 #高端疫苗 #康友-KY #達爾膚 #生達 也許您會感興趣 推薦閱讀 最短命上市公司 康友-KY 1.1萬股民欲哭無淚 20:422020/08/18 財經 資金熱潮 布局龍頭股前景佳 04:102020/08/18 投資理財 股價指數期貨贏家專欄－生技行情反彈 康友成受災區 04:102020/08/18 證券．權證 美再祭華為禁令 台股臉綠一度跌百點 12:032020/08/18 財經 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 18:032020/08/18 財經 康友-KY事件 金管會作六大處置 04:102020/08/18 證券．權證 康友最快明年3月恐下市 四家國銀踩雷近8.6億 18:402020/08/18 財經 上市櫃Q2獲利小幅成長 但有三家面臨下市 20:052020/08/18 財經 聯發科、股王重挫 台股叩關萬三軟腳 10:202020/08/18 財經 中低價股大反攻 58檔奔漲停 04:102020/08/18 證券．權證 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 IE瀏覽器 微軟將在一年後停止支援 - 財經 封殺愛奇藝、騰訊We TV 最快9月3日禁止在台代理服務 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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