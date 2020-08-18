臺灣指數公司公布「臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數」2020年第3次成分股定期審核結果，成分股新納入生達（1720）等11檔，另剔除已暫停買賣的康友-KY（6452）等共4檔。

成分股納入的11檔包括：生達、杏輝、懷特、友華、亞諾法、永昕、合一、藥華藥、益安、順藥、高端疫苗等；另成分股刪除聯合、康友-KY、達爾膚、生展等4檔。

(工商 )