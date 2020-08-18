林楚茵臉書貼出立院自拍照片，被發現電腦螢幕上停留在愛奇藝的頁面。（圖／摘自林楚茵臉書）

經濟部今(18日)預告，將禁止台灣地區個人或公司代理大陸OTT業者的商業服務，並預計在9月3日公告實施，屆時愛奇藝、騰訊We TV將不能從事會員服務。對此，有網友想到先前在立院用愛奇藝追劇被抓包的綠委林楚茵，還狂酸她不能追劇了，「楚茵表示悲憤」。

經濟部副司長陳秘順表示，「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」公告後，台灣地區都不能代理或經銷這些大陸OTT TV業務，等同不能在台有營業行為。如果違法，將由NCC依法開罰。而預告將於9月1日期滿，屆時如果沒有太大意見，9月3日就會正式公告實施。

經濟部可能要封殺愛奇藝等陸資影音平台，在PTT上引起網友熱烈討論，有些網友表示，「立委不能追劇了嗎」、「愛台灣長城快要建好了」、「民進黨立委表示遺憾」、「立委以後開會沒得看了，可惜啊，某個上班看愛奇藝立委」。

還有一些網有想到日前曾被質疑，在立法院用愛奇藝追劇的綠委林楚茵，並留言狂酸，「@林楚茵不能追劇了」、「楚茵要換平臺追劇惹」、「楚茵悲歌」、「楚茵表示悲憤QQ」、「楚茵要哭了」。

(中時新聞網)