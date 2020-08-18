世紀鋼成功轉型，正式跨入風力發電產業。世紀鋼與丹麥鈽錸特公司合組公司「世紀鈽錸特」，2018年正式開工製造水下基礎轉接段原型，於2019年開始生產沃旭的Pin Pile水下基樁訂單。世紀鈽錸特副董事長林明弘表示，離岸風電上路後，公司內部不斷尋求人才，為保人才也持續不斷加薪。

世紀鋼董事長賴文祥從打工仔一路跨越到鋼構建築，一開始從事鐵窗行業，爾後接觸到鐵皮屋的相關工程。賴文祥說，鋼構建築需要接觸到鐵窗和鐵皮屋的焊接技術，早已打好牢牢基礎，去日本考察後，決定創立世紀鋼公司。

世紀鋼早已打下離岸風電的水下基礎，同時也是鋼構國產化進度最快的公司。2018年沃旭和世紀風電簽約，生產全台第一組的「管架式基礎結構轉接段原型」，同年和丹麥的鈽錸特公司組成「世紀鈽錸特」，並簽訂合約。

離岸風電正式從去年開始上路，截至目前為止陸續接下了3、4單，林明弘透露，今年開始CIP的套管式基礎製造作業，未來也將與台電合作，共同提倡環保風力發電。林明弘說，桃園廠及台北廠持續都有在運作，並台北廠停工的相關謠言並不屬實。

林明弘提到，離岸風電急需廣大人才共同努力，公司為保人才不斷加薪，今年端午節獎金加了2個月，7月份全體員工的薪水也提升10％，同時也在網路上放上廣大求才資訊，期待有相關專業的人才前來應徵。

(中時 )