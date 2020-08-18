台電球員和參加營隊的小球員一起練習，開啟為期4天的排球營隊。（陳彩玲攝）

基隆市府近年大力推動體育發展，但今年因疫情影響，許多活動紛紛取消，市府特地在暑假舉辦為期4天的排球營隊，邀請到百戰百勝的台電男子排球隊前來教學，小球員引頸期盼喊「想跟偶像一樣有高超球技，為國爭光！」

台電教練江天祐表示，希望能透過這次營隊讓小球員們更深入了解排球，讓他們和國手及教練團一起練習，除了增加其練習的企圖心，也能讓排球文化在學校扎根，一舉數得。

其中一名小球員興奮的說，「能被偶像級國家選手教導球技、近距離互動，是夢寐以求的事，不僅讓營隊的練球更加好玩，也有信心把技巧練好，期許自己能跟偶像一樣有高超球技，為國爭光。」

在市府大力支持及排球委員會主任廖信隆率領下，積極鼓勵各級學校發展排球運動，近年不僅國中隊伍在全國賽事勇奪佳績外，八斗高中及安樂高中女排更連年闖進聯賽八強，女子代表隊也在前一屆全運會奪下第六名。教育處體健科李上泰科長勉勵學生，培養運動家精神，要秉持「球不落地、永不放棄」的精神。

今年更安排為期4天的排球教學營隊活動，邀請到國內赫赫有名的台電男子排球隊，3月在台灣企業排球聯賽勇奪隊史第10座金盃，完成6連霸新紀錄，是全台數一數二的隊伍，此次前來基隆教學，吸引約200名學生前來參加。

(中時 )