花旗銀行在最新的研報中看好人民幣以及大陸債券市場，預期短期內人民幣兌美元匯率會逐漸升到6.9，隨著大陸金融市場的開放，海外機構資本大幅流入，同時大陸資本帳戶的開放還是相對慎重，中長期比如在2025年，預估人民幣兌美元匯率會升值到5左右。

人民幣現在已經是全球第5大支付貨幣，在美元、歐元、英鎊、日元後面，占全球支付貨幣的1.76％。花旗研報預期，到2030年，人民幣也會逐漸取代英鎊，變成全球第3大支付貨幣，預期占比在7.9％左右，比現在的1.76％有一個大幅的上升，但和現在其他兩大主要全球支付貨幣－－美元（40％）和歐元（34％）的距離還是非常大。

經濟觀察網報導，花旗銀行研究部董事總經理、首席中國經濟學家劉利剛在近期的媒體交流會中表示，破除美元壟斷，加速人民幣國際化，一方面要積極推動人民幣作為貿易結算和支付的貨幣，同時要考慮到讓海外機構投資人配置更多的人民幣資產，這也要求大陸的金融市場和金融機構更加國際化，未來大陸的金融機構是真正能夠助推人民幣國際化最主要的因素。

(旺報 )