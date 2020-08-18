大陸豪雨一波接一波，長江第4號洪水這個月（8月）15日才剛通過，相隔不到幾天，又迎來今年最強的第5號洪水，造成四川重慶嚴重淹水，低窪地區幾乎都泡在水中，洪水甚至已經漫過樂山大佛腳趾，這也是大陸建政以來的首次，防汛部門已在樂山大佛佛腳平台周圍構築防洪堤，全力保護大佛。

長江第5號洪水形成 三峽大壩迎今年最大洪峰

綜合中媒報導，長江5號洪水將在18日至20日通過重慶中心城區，並且在今天(18日)長江水利委員會水文局也將長江上游的岷江，從橙色預警升級為紅色預警，預計三峽大壩的最大入庫量將達每秒7萬立方公尺左右，成為今年汛期最大入庫流量，預估入庫量「每秒7萬立方公尺」，也讓外界開始擔心三峽大壩到底能不能挺得住？

談三峽大壩潰壩 李鴻源：石門水庫更危急

對此曾任台灣省政府水利處長的水利專家李鴻源日前接受《中時新聞網》專訪提到，他認為像三峽大壩跟翡翠水庫這種規格的壩，至少要做到能抵抗7.3強震的程度，「第一，它遇到強震也許可能會裂，但是你說他會潰壩的可能性是不允許發生的，第二個他要做到萬一炸彈直接命中，也許會漏水，但是它不可能會潰壩。」不過談到長江下游淹水問題，他也提出個人觀點，「大壩安全是無庸置疑，但中下游在這麼短的時間同時下這麼多的雨，泄洪是必須、淹水是必然。」

接著李鴻源在從水利工程角度分析長江大壩，表示長江三峽大壩興建時間較晚，算是「新壩」，在壩體的廊道裡頭都埋有感應器，針對位移、滲水都有嚴密監控，不太可能發生在GOOGLE地圖上呈現的「扭曲」變形狀況。

(中時新聞網)