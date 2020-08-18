不少網友曾分享自家冷氣開整天反而電費更節省，對此，阿原肥皂的創辦人江榮原也親身實測，他發現，原本往年夏天的電費都是5位數起跳，沒想到，他讓室內恆溫26度、24小時不關冷氣後，電費竟只要去年同期的3分之一，讓人跌破眼鏡。
江榮原16日在臉書上曝光自家豪宅並分享，雖然自己並非精打細算的人，但每年夏天都是5位數的居家電費，讓他在開關冷氣之間也有所反省。他表示，為了證實網路上的省電傳說，嘗試了24小時冷氣不關機，讓家裡的冷氣在6-7月時，每天不關機、恆溫26度，結果竟然跌破眼鏡，認證了越吹越省錢的「少開關模式」。
江榮原提到，家中的冷氣是2台一對三吊引式變頻冷氣，還搭配2台立扇，實坪坪約75坪，因此恆時冷氣分攤區域約40 坪，過去夏季每期電費最低九千多，最高破兩萬。然而，6-7月冷氣24小時恆溫在26度的結果，電費竟然只要3897元，大約是去年同期的3分之一左右。
(中時新聞網)
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