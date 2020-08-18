汽、機車駕駛普遍未有禮讓行人觀念，桃園市交通警察大隊統計，今年上半年行人穿越道發生8死、497傷案件，更針對汽、機車未禮讓行人開出312張罰單。警方表示，將從9月1日進行路口大執法，提醒民眾注意。

因目前民眾普遍未建立禮讓行人概念，尤其在斑馬線上，行人更有路權。警方提醒，日前曾有判例，指行人雖然違規闖紅燈，但駕駛因為未禮讓，遭罰2000元，提醒民眾切記注意，以免遭罰。

警方說，汽、機車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者。或者汽車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停讓行人優先通行者，皆可處1200元以上3600元以下罰鍰。今年至今就因汽、機車未禮讓行人開了312張罰單。

警方指出，行人穿越道發生的肇事案件中，以駕駛未依規定禮讓行人及行人違規為大宗，為建立汽、機車駕駛禮讓行人觀念，邀請桃園市長鄭文燦、新生代演員葉益豪拍攝影片。其中鄭文燦化身交通安全宣導大使，葉益豪則飾演趕著上班忽略交通安全的上班族，利用影片展現常見著危險駕車模樣。

為讓民眾有守法概念，交大也提醒將於9月1日至30日，進行路口大執法，如駕駛在路口容易違規的不禮讓行人、闖紅燈、超速，行人過馬路未依標誌等。

(中時 )