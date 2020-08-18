根據網路媒體「DailyView網路溫度計」透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查六都振興加碼相關討論聲量；2020台中購物節推出消費抽千萬豪宅，大方贈獎備受好評，成為六都討論度最高的振興政策。市長盧秀燕18日說，感謝民眾踴躍參加購物節，豪宅還沒抽出，歡迎全國民眾持續到台中遊玩消費「得獎的可能就是你！」

「六都振興加碼大戰」調查，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》以人工智慧蒐集新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站；結果顯示，台中市的網路討論聲量以42.73％領先6都，其次依序為台北市22.9％、新北市13.78％、台南市10.6％、桃園市6.73％，最後才是高雄市的3.26％。

六都相關振興活動紛紛祭出許多獎項，台南是1戶全新公寓，以及納智捷汽車、五星級總統套房等；高雄則有5萬元抵用券、黃金、汽車；台中消費購物滿500元，就有機會抽中精品豪宅、百萬現金與汽車等豐富大獎，相當吸引人。

中央「振興三倍券」發放以來，各縣市推出各式活動爭取三倍券。盧秀燕指出，市府於暑假期間推出「2020台中購物節」，除推廣台中有「好吃、好玩、好買、好划算、好生活」五大優勢，也推出豐富獎項吸引民眾把三倍券留在台中。

盧秀燕強調，今年購物節獎項以價值近千萬的精品小豪宅最吸睛，還有天天抽電動機車、週週抽10萬元現金、雙週抽國產汽車、加碼70吋電視，以及首次推出的百萬現金獎等豐富大獎；至18日購物節APP累積登錄消費金額已突破57億元、APP下載人次超過30萬人，不僅名列第一，更是「一枝獨秀」。

(中時 )