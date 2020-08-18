康友-KY爆發掏空案，董事長黃文烈等高層涉嫌抵押大陸孫公司廠房，向銀行貸款掏空7億元，並與股票盤商黃耀弘勾結炒作股價。檢調17日發動搜索，約談黃耀弘等人到案，但因他稱手機在搜索當天遺失，且黃文烈未到，檢察官認為有串、滅證之虞，對黃耀弘聲押禁見，台北地院今裁准。

黃文烈月初失聯，康友董事會派員赴大陸安徽孫公司「六安華源製藥」查帳，卻已人去樓空，且六安公司廠房設備遭抵押貸款7億元，未在財報中揭露，錢也去向不明，疑似遭掏空。檢調17日搜索後，對黃耀弘聲押禁見，另會計師施景彬、江明南2人以30萬元交保，楊姓、劉姓員工則獲請回。

北院訊問黃耀弘後，認為他涉違反證券交易法嫌疑重大，且共犯黃文烈在逃，因本案犯案規模龐大，犯罪計畫及行為分工仍待追查釐清，考量炒股案具高度隱蔽性，共犯串供後，恐導致案子辦不下去，檢調搜索時，黃耀弘更聲稱手機剛好在當天遺失，足認有串、滅證之虞，故裁准羈押禁見。

(中時 )