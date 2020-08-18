新冠肺炎疫情蔓延全球，政府強力宣導正確佩戴口罩可有效降低肺炎傳染率，為了不要有漏網之魚威脅院民安全，大林慈濟醫院與國立中正大學資工系合作，以AI影像辨識技術發展出口罩辨識系統，能準確辨別從醫院口處經過的人臉是否配戴口罩，一旦出現異常就會發出警示聲，減少人工辨識負擔並降低院內受感染風險。

大林慈濟日前提出能有系統辨識來院民眾口罩是否正確配戴的需求後，中正大學資工系利用一個月的時間研發成功，資工系副院長張榮貴指出，以上萬張的臉部、口罩樣本資料庫做為大數據，不管是側臉、用手遮住口鼻、低頭，甚至用手帕摀住嘴巴等未正常佩戴口罩，都能由系即時標註出紅框及發出警示聲響作為提醒，就算是高密度人流也能馬上判別出來，有助於落實防疫自動化，減少人工肉眼辨識。

大林慈濟醫院院長賴寧生表示，醫護人員守護病人生命，防疫如同作戰，每一刻都鬆懈不得，使用一周以來，系統未漏掉任何漏網之魚，科技與醫療完美給合，保護每一位工作同仁、病人的安全。

張榮貴指出，目前與大林慈濟醫院合作，有助於院方識別是否配戴口罩與否，若公部門有需求，團隊也願意無償提供技術。

院長室醫務秘書暨智慧醫療創新中心主任林庭光說，目前與中正大學資工系密切合作，未來將再發展AI智慧機器人協助隔離病房送餐、輸送物品，樓層服務等，降低醫護人員近距離接觸的風險。

(中時 )