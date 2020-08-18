茂迪股票自8/19起預收款券 19:052020/08/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（18）日表示，茂迪股票（6244）自8月19日起預收款券並每二十分鐘撮合一次 茂迪股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自8月19日起10個營業日（到9月1日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #茂迪 #櫃買中心 #營業日 #預收款券 #分鐘撮合一次 也許您會感興趣 推薦閱讀 凱鈺恢復普通交割 研勤及唐鋒列全額交割股 04:102020/08/18 證券．權證 《證交所》8月19日起新世紀改列全額交割股 本盟取消分盤交易 07:442020/08/18 財經 盤中零股交易系列報導五－價格穩定措施10／26上路 04:102020/08/18 證券．權證 新世紀明起全額交割 04:102020/08/18 證券．權證 《店頭市場》大學光今起預收款券 08:522020/08/18 財經 三大超商聯手郵局 店寄宅不打烊 04:102020/08/18 產業．科技 淘寶1元起拍 買島自玩早有歷史 04:102020/08/18 兩岸新聞 特斯拉狂飆 目標價喊到2,400美元 04:102020/08/18 全球財經 茂迪Q2轉盈 訂單看到2021 04:102020/08/18 證券．權證 康友-KY事件 金管會作六大處置 04:102020/08/18 證券．權證 財經熱門新聞 封殺愛奇藝、騰訊We TV 最快9月3日禁止在台代理服務 - 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 坑殺中部大金主逾10億 驚傳康友董座藏匿處曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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