一名68歲黃姓老婦於17日下午向龍潭分局聖亭派出所報案，表示2名年幼的孫子早上留下「我們走了」字條後離家出走，所長孫祥愷得知後立即通報線上巡邏警網，並結合民防義警、守望相助隊等協勤民力，最後終於順利找到幼童。

據了解，這兩名幼童分別為13歲、9歲的兄弟，因與家人爭執才負氣離家出走，早上在家中留下「我們走了」字條後離家出走，到了傍晚仍遲未返家，讓黃婦相當焦急，員警獲報後依規定製作失蹤協尋資料，並即依報案人所陳述特徵搜尋。

警員溫正忠、曾嘉偉接獲協尋通報後，經調閱路口監視器，發現幼童沿路往平鎮區方向步行，並走進湧光路巷內，警、民力於附近地毯式搜尋後，最後在巷內發現該2名男童。當時，2人無助站在路旁且汗流滿面，員警拿取礦泉水供解渴，並牽著他們至住家前屋簷下休息，經警用電腦人臉辨識系統比對後，確認失蹤男童身分。

事後2人現場表示，因為自己肚子餓了，實在沒有力氣走下去，只能等待路過民眾援助。焦急的黃婦看見巡邏車載著2名孫子返回時，焦急的熱淚盈眶，由衷感謝警方的即時援助與熱心照護。

(中時 )