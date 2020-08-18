機殼大廠可成科技董事會通過處分間接投資的大陸公司可勝科技（泰州）有限公司及可利科技（泰州）有限公司100％股權案予藍思科技集團，交易價格約為14.27億美元，全數以現金支付。

可成發布重訊指出，展望未來，將聚焦發展現有產品線，如筆記型電腦及平板電腦機殼業務，持續投入研發資源，優化生產技術與產品成本結構，與世界級的客戶合作，提升競爭力並保持業界領先優勢。

可成表示，同時將在海內外尋找符合公司利益的投資併購機會進行多元化布局，加速投入如5G、車用零組件及醫療等新領域之發展。可成將秉持一貫的策略經營理念，持續為客戶、股東、員工創造最大價值。

藍思科技是中國大陸的一家手機玻璃製造公司，為包括iPhone在內的許多智能移動終端提供玻璃。深圳的藍思科技始建於2003年7月，湖南的藍思科技2006年12月，註冊資金3000萬美元，註冊地是湖南長沙國家生物產業基地，藍思科技一共有10家分公司，分別位於湖南省長沙市星沙、長沙市榔梨鎮、瀏陽市洞陽鎮、湘潭市、江蘇省崑山市、廣東省深圳市、香港特別行政區等。

(旺報 )