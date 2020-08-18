監察院國家人權委員會自8月1日揭牌成立，但至今仍缺乏職權行使法的法源依據，民進黨團書記長鍾佳濱今(18日)改口稱，新會期將列為優先法案審議，國民黨團總召林為洲則認為，應在修憲委員會一併處理。對此，國家人權委員會副主委高涌誠下午表示，內部已初步完成草案討論，接下來經法規會、院會通過後，預計在9月開議前送交草案到立法院。

高涌誠表示，國家人權委員會的預算、人力、法律尚需完備，希望立法、行政機關可以配合。高說，對於廢除監察院議題，尊重立法院的意見，然而在野黨希望廢院不廢權，顯然監察權會離開監察院，2022年可能修憲廢掉監察院，屆時人權會可能變成獨立機關，因此要先制定職權行使法，這是理所當然。

對於國家人權委員會職權行使法立法進度，高涌誠說，人權會與法規會有個工作小組，目前已討論完草案，也就是把之前的「監察法修正草案」中的第五章之一抽出來檢視，接下來在送法規會、院會通過，預計9月初於院會通過。

高涌誠透露，國家人權委員會共有26個缺，包含18位公務員、8位約聘，目前有700多人前來應徵，其中約聘就有150到200封，其實人事行政有其固定流程及評分標準，很難內定任用自己人，希望9月中人力能到位。

高涌誠轉述陳菊昨天在會議中表示，國家人權委員會早晚還是要有自己的調查人力，雖然該委員會組織法已在去年通過，不過若運作一段時間後，有需要時會考慮修組織法稍微擴編。另外，針對小明家長前來監院陳情，目前已有監委立案調查，並向行政單位函查。

(中時 )