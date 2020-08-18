銅鑼鄉1處養雞場發現石虎入侵，縣府農業處獲報後趕緊到場檢視，由獸醫師輸液補充水分，健康檢查正常並將牠野放。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

銅鑼1處養雞場日前被發現遭石虎入侵，但雞場主人卻不了解通報程序，經縣議員黃芳椿協助通報，苗栗縣政府農業處並趕抵處理，由獸醫師為有輕微脫水現象的石虎輸液補充水分後，評估健康狀況隨即順利野放回山林。

縣府農業處自然生態保育科表示，養雞場主人7日捕獲石虎卻不知道要向誰通報，13日縣府接獲黃芳椿通報後，到場發現為1歲到1歲半的公石虎，有消瘦有輕微脫水現象，經過獸醫師麻醉輸液補充水分，並施作其他健康檢查，確認皆正常後，待石虎甦醒後野放。

自然生態保育科指出，石虎在等待救援期間，由養雞場主人適時補充雞骨頭與水分，因此石虎能平安釋回野外，感謝養雞場主人對石虎的友善及黃芳椿的協助關心。

農業處表示，苗栗為石虎出沒熱區，縣府已連續兩年推動友善石虎生態服務給付試辦計畫，針對各地區石虎入侵家禽場域放養家禽場域給予通報獎勵。若有發現不明動物入侵養禽場域，請向縣府農業處自然生態保育科037-558216或1999通報

自然生態保育科說明，只要縣內放養家禽場域，若有疑似石虎動物入侵危害家禽狀況，在不危害石虎生命情況下，立即通報縣府處理者，並經勘查有家禽遭危害事證，先發給3000元獎勵金；若經評估有架設相機監測必要，且願意配合監測者，在3個月期間內拍攝到石虎出現，再核發1萬元獎勵金。

(中時 )