藍營湧現高雄補選檢討聲浪。知情人士指出，國民黨當初提名李眉蓁，對外理由是民調最高，但事實是該民調選項列有5人，分別是市議員黃柏霖、黃紹庭、蔡金晏、李雅靜，及前經發局長伏和中，就是沒有李眉蓁；且黨主席江啟臣甚至連最基本的面試都沒有，直接敲定李眉蓁。一開始的荒腔走板，就已種下慘敗的結果。

對此，國民黨黨務人士表示，提名小組陸續徵詢在地優秀青年，由於過程急迫倉促，進行了兩到三波的民調，每次列入的候選人都不同，李眉蓁也有在其中一波民調，同時須考量到個人意願、派系平衡、民調高低等因素，再做最終決定。

黨務高層也表示，國民黨財務拮据，候選人的財力也是考量原因之一，另也要通盤考量候選人的實力、勝選機率等元素，黨中央絕對是以勝選為主。

國民黨祕書長李乾隆在6月23日公布李眉蓁提名記者會中指出，高雄市黨部送上來近10位人選，經黨內決定徵召民調超前、各方面均到社會認同的李眉蓁。換言之，讓國民黨高層決定派李眉蓁背水一戰的關鍵，就在於她民調領先。

「黨中央說的民調，裡面根本就沒有李眉蓁。」知情人士指出，國民黨最初考慮的人選有幾位，其中包括連任3屆議員、曾任高市黨部主委的黃柏霖，但由於黃自認年初才剛角逐立委失利，現階段不適宜，因而婉拒；黨才接著又與議員黃紹庭等人接觸。

期間，議員李雅靜，及韓的子弟兵、高市前民政局長曹桓榮接連自動請纓，曹私下也向黨表明若獲徵召，會自己扛下選舉經費，無須黨來幫忙支應。

直到補選登記前夕，國民黨針對可能人選進行民調。但知情人士說，該民調選項只有5個人，分別是黃柏霖、黃紹庭、蔡金晏、李雅靜，以及1位前韓市府的局長；但這位前局長不是表態參選的曹桓榮，而是無意參選的前經發局長伏和中。

該人士說，至於李乾隆對外說「民調超前」的李眉蓁，根本沒被列入民調選項。當時，1位親韓人士得知消息時，還特別與國民黨組發會主委葉壽山求證，結果葉壽山顧左右而言他，吱吱唔唔說不出話。

知情人士說，被列入民調的人選當中，有人對黨很不能諒解，一來是「想選的沒列進去，不想選的卻被列進去」；二來是既然沒做李眉蓁，為何還要對外說她民調最高？如果不是民調定勝負，那麼提名依據又是什麼？黨有必要說清楚，否則只會讓補選成為黨內權力鬥爭的籌碼。

(中時 )