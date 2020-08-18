俗話說「有借有還，再借不難」，大家都能背得朗朗上口，可是現實中不少人借朋友錢卻是換來「花錢找罪受」的下場。一位女網友抱怨，有位朋友向她借了1900元至今快2年都還沒還，用訊息問她「有遇到什麼困難嗎？」沒想到卻換來一句「你有很缺1900嗎？」她氣炸回嗆「你講什麼垃圾話啊」，直接讓對方秒道歉。

原PO在臉書《爆廢公社公開版》上表示，有位朋友欠她錢已快2年，且又有言而無信的記錄。她近日向對方討錢，卻得到心寒的回覆，決定貼出2人對話紀錄。並詢問網友「遇到這種欠錢的人，你們會怎麼回覆他？」無奈指出，雖然1900元只是小錢，但重點是感覺不好的問題。

訊息內容如下：

PO：「有遇到什麼困難嗎？我這邊還沒收到你的1900喔。」

友：「忘記去匯款，你有很缺1900嗎？」

原PO：「你講這什麼垃圾話啊，我是不缺這1900，但這是你欠我的錢，你要守誠信還我啊」。

原PO表示，朋友欠她錢已快2年，且又有言而無信的記錄。近日向對方討錢，卻得到心寒的回覆。（摘自爆廢公社公開版）

友：「抱歉，明天早上匯款，工作最近好累好忙，請妳體諒我一下」。

貼文一出，網友紛紛表示「現在欠錢的都比較大聲」、「現在都是欠錢最大了」、「通常欠錢的都比較兇」。網友指出，現在多的是借出去拿不回來的，還有的人直接封鎖、避不見面。過來人表示，「一般來說沒按期還，還講一些不相關的，大都是不容易拿了」、「這年代，借錢就當丟了，有還就當撿到的」、「 借是信用 不是義務…這種就掰掰了」。建議原PO拿回1900元後就可以把那位朋友封鎖了。網嘆：借錢根本是「花錢買敵人」。

(中時新聞網)