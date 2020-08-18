選前之夜，前高雄市長韓國瑜情義相挺替候選人李眉蓁站台，現場下起傾盆大雨。（資料照，袁庭堯攝）

國民黨在高雄補選陷入苦戰，知情人士透露，選舉後期，黨中央評估最終得票可能只剩15萬，為避免崩盤，一改原先對韓國瑜採取的冷態度，轉而傾力遊說韓國瑜出面為李眉蓁背書；黨祕書長李乾龍甚至託人要韓國瑜把影片拍好，以防選前之夜韓本人沒到造勢會現場。前後轉變，確實讓韓頗為五味雜陳。

知情人士指出，韓國瑜在2018參選高市長時，深受李眉蓁的父親、高市農產運銷公司總經理李榮宗協助，基於恩情，只要黨與李眉蓁做好利弊評估，要他出面輔選絕對沒問題。但實際上，直到補選進入最後階段前，黨並未與韓討論過雙方如何分進合擊。

該人士說，李眉蓁的出線，主要原因與國民黨前高市黨部主委莊啟旺有關。他解釋，莊啟旺與身邊友好的政界、商界、教育界人士，有個友好的聯誼團體叫「八駿會」，取名源由是因他們之中剛好有8個人生肖屬馬，而李榮宗就是「八駿會」的一員。因此，李眉蓁能獲得國民黨高層徵召，與莊啟旺的力推有絕對關係。

然而，選舉開打後，李眉蓁的聲勢隨著選舉策略的失控，導致民調持續下墜。直到8月初公辦政見會結束，她又因蘭姆酒產業政策遭各方質疑，導致聲勢又進一步下探，黨中央開始嘗試與韓國瑜聯繫，設法提振選情。

知情人士指出，韓國瑜自認罷免才剛結束，若替李眉蓁站台恐是雙面刃，起初對黨中央透過各種管道的來電，均低調以對。但到了選舉後期，國民黨內部民調顯示李眉蓁的得票最差可能只剩15萬票，若不設法提振，領導中央的頭人在選後必然將受到嚴重衝擊。

該人士說，選前幾天，李乾龍用盡方法，終於與韓國瑜本人通上電話，但韓國瑜仍擔心自己若出面，不曉得對李眉蓁是加分還是減分；但李乾龍似乎不罷休，結束通話後還託人殺到雲林，要韓國瑜拍影片表態支持李眉蓁。知情人士說，「拍片的用意，就是如果韓國瑜最後沒有親自出面站台，至少在選前之夜還有影片可以播」。

該人士說，黨對韓國瑜從一開始的沒有接觸，到後來變成趕鴨子上架，如人飲水，冷暖自知，韓國瑜內心是五味雜陳。因此，為何韓在選前之夜，會拋出想也知道會引來爭議的「鵝蛋說」？其背後意涵，恐怕是藉此隱喻，向黨中央表達他這陣子內心受到的「鳥」氣。

(中時 )