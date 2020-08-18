面對補選，國民黨主席當然有絕對徵召權。只是，如果沒做李眉蓁民調，卻又宣稱民調最高，等於是要整個黨在錯誤基礎上，做出錯誤的選戰錯略，結果注定慘敗。如今，領導階層又把責任推給韓國瑜，各山頭基於權力邏輯，似乎也是樂觀其成，讓高雄補選儼然成為國民黨權鬥的籌碼。

國民黨宣布提名李眉蓁角逐補選，對外提出2大理由，一是她在各方面均得到社會認同；二是她的民調超前。問題是，若國民黨若真是以民調為依據，決定徵召李眉蓁，那麼，黨是委託哪個民調機構？題目設計為何？有效樣本有多少？為何當初黨內對此產生質疑時，黨高層會是吱唔其詞？

不可否認的是，既然提名是採徵召制，黨中央大可不需任何理由，想提名誰就提名誰。問題是，面對這場兵敗如山倒、動搖黨本的選舉，國民黨若真心要探究原因，難道不需回頭檢視當初是基於什麼樣的理由，才做出如此決策？其背後是否有參雜私心，難道不需受到檢驗？

尤其，敗選隔天，國民黨內不約而同吹起勤王號角，更發難把責任歸咎於去年本就不該提名韓國瑜參選總統，才導致連串敗選。種種動作，儼然都讓外界看到國民黨的山頭們，都有意把高雄補選當成權鬥的籌碼；畢竟，在敵消我長的邏輯下，藉由補選將未來黨內可能的競爭者進一步掃離核心，確實也符合有志角逐大位者的利益。

只是，在究責韓國瑜的同時，此次補選從提名爭議、全黨眼睜睜看著選戰策略荒腔走板，到最後失控撞牆，如果檢討到最後，這些問題都不是問題，只要高呼告別韓國瑜就能結案；那麼，國民黨將不會因為這次的挫敗，而換來更多的成長，而是將讓更多人民選擇告別這個政黨。

(中時 )