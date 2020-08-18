雲林縣麥寮鄉上千公頃農地被列為「低地力農地」，可能變更為能源專區，引發鄉民抗議。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉7村落1100餘公頃農地，經農委會盤點列為低地力農地，將由經濟部評估變更為能源專區，18日相關單位到麥寮鄉進行「農業設施容許使用」評估，數十名民眾前往抗議，強調所謂的低地力農地，都是鄉內重要的農漁業用地，要求撤回變更案。

雲林縣政府農業處、麥寮鄉公所、綠能業者，18日前往麥寮鄉進行「農業設施容許使用」評估會勘，數十名居民在現場高舉「官商勾結、黑箱作業」白布條，反對農地變更為能源專區。

麥寮鄉長蔡長昆、縣議員許志豪、林建鴻、林深、許留賓、鄉民代表吳明宜等人也到場聲援，要求撤回變更案，縣農業處長魏勝德強調會依據不妨礙耕種養殖、需獲民意支持等原則，為地方嚴格把關。

蔡長昆等人表示，農委會將麥寮鄉台17線以西、新吉中排與雷厝排水線以南、大有支線與施厝寮大排溝以北、外環東路與中山路以東，該範圍1132公頃的農業用地列為低地力農地，這些農地分布在麥寮鄉北方7個聚落，一旦通過變更，將嚴重影響未來發展，因此大家堅決反對。

地方民眾說，被列為低地力農地的範圍，至少還有7成以上實際從事耕種與養殖漁業，卻因接近工業區就被列為低地力農地，讓人無法接受，他們支持政府發展綠能政策，但不能因此犧牲農漁民的權益、影響大家的生存。

雲林縣政府指出，目前麥寮鄉民與各級民意代表，已連署向總統府等單位陳情，希望撤回變更案，多名立委也協助地方向中央反映，希望中央尊重民意，做出最正確的決定。

(中時 )