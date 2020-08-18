財政部中區國稅局9月13日將在高美濕地舉辦「統一發票盃路跑活動台中場」，中區國稅局長吳蓮英18日拜會市長盧秀燕，贈送路跑T-shirt並邀請市民一同參與路跑做公益；盧市長感謝中區國稅局選擇高美濕地風車大道作為路跑場地，行銷台中美景，讓更多人看到台中的美麗。

今日拜會盧市長在地方稅務局長沈政安及財政局長羅仙法陪同下接待中區國稅局長吳蓮英。盧秀燕表示，很開心財政部109年統一發票盃路跑活動再次回到台中舉行，並選在被喻為「一生必遊一次的景點」高美濕地風車大道作為活動場地，讓民眾參與活動享受健康，同時亦可將濕地景色盡收眼底。

中區國稅局長吳蓮英感謝市府對活動的協助，統一發票盃路跑活動為財政部的年度盛事，今年參加台中場的民眾不僅能邊跑邊欣賞濕地美景，還能捐發票做公益，捐贈3張發票即可參加活動，當天還有紀念品跟抽獎活動，物超所值，歡迎大家一起同樂。

地方稅務局長沈政安表示，財政部舉辦統一發票盃路跑活動，地方稅務局均共襄盛舉，當日也將於現場設有宣導攤位協助推廣行動支付及雲端發票，並準備豐富多樣精美宣導品供民眾捐贈發票兌換，共同做公益、為社福團體盡一份心力。

會中盧秀燕與吳蓮英交流中央統籌分配款議題，她提到，過去她擔任立委時，長期在財政委員會，去年台中市民上繳國稅包括營所稅、個人所得稅等，大概上繳約1516億元，但台中分回來的稅收分配款僅佔市民總繳稅額的4分之1。

「中央應自留少一點，分配多一點給地方政府」盧秀燕建議，中央應評估各縣市繳稅能力，各縣市分回來的稅收分配款，要至少占繳稅的一半以上，以台中上繳1516億元，如果能夠分配到750億元，這樣會比較合理，建議中央不要太集權、太集錢，稅是地方民眾賺的，應該多留在地方上從事地方家園建設，各縣市政府才可以更努力拚經濟。

(中時 )