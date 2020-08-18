豐田汽車周一表示，亞馬遜雲端運算部門AWS將協助其建立雲端「行動服務平台」，加強管理其全球車隊數據，透過處理和分析來開發像維修通知與個人需求保險等汽車服務，從中轉化為營收來源。亞馬遜則藉此把業務擴展至運輸領域。

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