亞馬遜AWS協助豐田建立雲端服務平台 19:162020/08/18 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐田汽車周一表示，亞馬遜雲端運算部門AWS將協助其建立雲端「行動服務平台」，加強管理其全球車隊數據，透過處理和分析來開發像維修通知與個人需求保險等汽車服務，從中轉化為營收來源。亞馬遜則藉此把業務擴展至運輸領域。 (工商 ) #全球 #亞馬遜 #AWS #豐田 #雲端服務平台 也許您會感興趣 推薦閱讀 是方電訊拓展雲端服務 正式上線甲骨文FastConnect服務 11:412020/08/18 財經 工研院X環保署X新竹市 台灣智慧水聯網 啟動 04:102020/08/18 產業．科技 《國際金融》軟銀投資股票觸角廣 押注亞馬遜12億美元 09:092020/08/18 財經 谷歌槓澳洲 反擊新聞付費新法 04:102020/08/18 全球財經 盼台美速簽BTA 蔡英文：雙方可發揮貿易互補性 16:382020/08/18 政治 《金融股》黃男州：純網銀短空長多 OPENBANKING加速實現場景金融 15:402020/08/18 財經 中華電信新增全新雲端GPU主機 資安F5應用再升級 15:432020/08/18 財經 企業贈雲端課程 線上與外師對話 04:102020/08/18 地方新聞 悠遊付消費綁載具 可抽現金回饋888元 11:252020/08/18 生活 PBGN大聯盟齊聚一堂！ Gogoro Network舉辦智慧電動機車特展帶你了解電能的美好 11:242020/08/18 機車情報-機車新聞 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 封殺愛奇藝、騰訊We TV 最快9月3日禁止在台代理服務 - 財經 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 坑殺中部大金主逾10億 驚傳康友董座藏匿處曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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