瑪莎百貨 計劃裁員7,000人 19:162020/08/18 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國瑪莎百貨周二表示，計劃未來三個月裁員7,000人，集中在中央後勤中心、地區管理層和英國零售店面，以因應新冠肺炎疫情對零售業的打擊。 目前包括Boots、John Lewis、Dixons Carphone和WH Smith等英國重要零售商都已宣布裁員。 (工商 ) #裁員 #英國 #瑪莎百貨 #計劃 #三個月 也許您會感興趣 推薦閱讀 南投縣議員狀況多 洪浩原遞補本屆第3人 18:422020/08/18 政治 康友董座涉掏空 檢約談4人 04:102020/08/18 社會新聞 人行再放水７千億人民幣 陸股匯雙漲 04:102020/08/18 財經要聞 陸資境外發債 突破千億美元 04:102020/08/18 全球財經 盛唐、九福中藥重金屬超標受害者逾28人 就醫檢查237人 09:522020/08/18 社會 遼寧無人島 年繳1200人幣入主 04:102020/08/18 兩岸新聞 台灣投資人預期未來報酬率 躍居全球前五 11:132020/08/18 財經 看屋筆記：內湖區文德好境(個案＋價格分析) 10:332020/08/18 建案開箱-台北 看屋筆記：新店區三晟璞御(個案＋價格分析) 09:452020/08/18 建案開箱-新北 屏東原百貨招商說明 力拚明年過年前開幕 18:422020/08/18 寶島 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 IE瀏覽器 微軟將在一年後停止支援 - 財經 封殺愛奇藝、騰訊We TV 最快9月3日禁止在台代理服務 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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