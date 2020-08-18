英國瑪莎百貨周二表示，計劃未來三個月裁員7,000人，集中在中央後勤中心、地區管理層和英國零售店面，以因應新冠肺炎疫情對零售業的打擊。

目前包括Boots、John Lewis、Dixons Carphone和WH Smith等英國重要零售商都已宣布裁員。

(工商 )