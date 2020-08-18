屏東交通隊18日公布10處測速取締違規件數，當中草埔隧道北向奪下全縣最會取締的照相機寶座，今年1月至7月總共取締1萬3232件，而竹坑北向則以7250件拿下亞軍，第3名則為佳冬戰備跑道南向6615件；警方再次呼籲民眾，要重視荷包更要愛惜生命。

據交通隊資料顯示，前10名測速取締點為台9線草埔隧道北向1萬3232件、台26線竹坑北向7250件、台1線佳冬戰備道南向6615件、台1線加祿南向5163件、高屏大橋屏東端南下4324件、屏東市屏17線10K處4310件、187線33.229公里處南往北3290件、台27線45K鹽埔彭厝路段3252件、屏東市台27線61公里處北向3239件、台九線草埔隧道南向2940件。

交通隊表示，草埔長隧道風險很高，一旦發生傷亡事故，警消搶救具有一定風險，如有不慎恐將造成無法彌補的憾事，且隧道內目前已試行開放大型重機行駛，而不同的車種特性也不同，可能提高行車的風險，所以請大家除了不能超速外，也不能變換車道。

警方強調，屏東警方近日已和公路總局第三區養護工程處配合，由隧道交控中心監控，倂大數據分析易違規地點時間，由警方加強取締，勸告用路人重視荷包，更要愛惜生命。

(中時 )