台灣駐索馬利蘭代表處正式掛牌後，外交部小編在臉書上寫下，「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字 (酥胡~」，此文一出，引發網友質疑是否把「中華民國」當成贅字。對此，資深媒體人在廣播節目中則砲轟，「外交部小編非常糟糕、無聊」。

陳揮文今(18日)在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」中批評，外交部小編非常糟糕、無聊，沒有多餘贅字是什麼意思啊？言下之意是中華民國是贅字？有人拗說在沒邦交地方都寫台北文化經濟代表處，但他直言，「不要跟我來這一套啦， 要硬拗去別地方，不要拗了，你講的贅字其實就是中華民國，不就經營外交部臉書，你有通過國考、外交人員身分嗎？我不相信」。

另外，陳揮文也怒轟，「你就是跟玩台鐵、農委會粉專的1450一樣水準，這是小編秀，不要來這一套，但藍營也不會肉搜你啦，且財政部小編也很兇，因為後面有人可靠，有了金鐘罩鐵布衫，很假啦，玩這個...。」

然而，外交部發言人歐江安表示，小編是年輕同仁，使用網路流行用語「酥胡」也就是「舒服」的意思，尊重並肯定小編創意。對此，陳揮文也轟，「創意在哪裡？跟斷交部差不多。」

(中時新聞網)