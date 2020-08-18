台灣民主政治的先行者登發特展，18日在台灣文獻館登場。（廖志晃攝）

台灣民主政治的先行者─余登發特展，18日在台灣文獻館史蹟大樓開幕，展期到9月13日；他的孫女、前台灣省諮議會議長余玲雅表示，希望政府針對余登發命案重啟調查，釐清真相。

余登發特展開幕，同時舉辦座談會，包括余玲雅、前內政長余政憲姐弟，還有國史館長陳儀深、台灣文獻館長張鴻銘等人都列席；前立委邱垂貞則在會中彈唱《黃昏的故鄉》、《一隻鳥仔哮啾啾》等歌曲。

余登發曾經擔任橋頭鄉長、高雄縣長等職務，也是台灣民主的先驅者，卻被牽連匪諜叛亂案，隨即爆發戒嚴之後第一次政治示威遊行的「橋頭事件」！

1989年他的媳婦余陳月瑛競選高雄縣長連任時，余登發死於自宅，家屬認為有外力介入，疑點重重。2019年，促進轉型正義委員會決議，撤銷余登發匪諜叛亂罪名及回復名譽，但是死因仍有謎團未解。

余玲雅在民進黨南投縣黨部執委曾琮愷陪同參觀特展時表示，陳文成命案、林義雄家宅血案，大家都常提及，但是，她的祖父死因始終未明，因此，希望政府重啟調查。

余登發特展包括4大主題，分別是赤腳的政治家余登發、橋頭事件的時代意義─台灣民主歷程、吳泰安匪諜案─威權體制政治控制、及余登發與余陳月瑛的政治傳承。

(中時 )