因應環保綠能趨勢，台塑(1301)、台汽電(8926)等廠商相繼推動太陽能、風電等發電、材料供應煉等耕耘。為強化綠能佈局，北基(8927)也公告子公司合豐能源預計投資22億元，於屏東縣車城鄉海口段興建太陽能發電設備。

台塑集團已建置完成3.3MW太陽能裝置，另有1MW裝置進行中。台塑今年碳纖維應用在風電使用上可達5,000噸，目前每年供應3,500噸給陸上風機業者，1,500噸給國外離岸風機業者，2022至2025年台灣離岸風電風機需求，碳纖約需使用2,200噸。

台汽電業務主提供電力相關研究諮詢及工程服務，三年前開始投入再生能源市場，從屋頂型太陽光電累積經驗，目前光電累積開發已有50MW，投資金額上看20億元；陸域風力以剛完成的苗栗風力最大案，單一案廠50MW，投資額度約10、11億元，加上宜蘭清水地熱等合計綠電裝置量105MW。

台汽電近年綠能布局效益顯現，陸續接獲沃旭離岸風電工程、台南鹽田太陽光電案，今年進入認列高峰期。董事會通過收購苗栗風力100％股權，總裝置容量約49.8MW；太陽光電今年預計進行30MW投資開發。

此外，台汽電旗下綠能取得全台第二張綠電售電業執照；看好每年近百億元運維商機，旗下星能股將興建再生能源運維中心，預計10月完工。

(工商 )