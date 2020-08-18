澳洲礦業巨擘必和必拓迄6月底止12個月淨利年跌4％至79.6億美元，主要是受到因新冠肺炎疫情而導致一次性費用11億美元的支出所拖累。

必和必拓表示想要停止其開採燃料煤業務，並要尋找買家出售其部份老舊的石油與天然氣等資產。

(工商 )