必和必拓擬出售老舊石油與天然氣資產 19:352020/08/18 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲礦業巨擘必和必拓迄6月底止12個月淨利年跌4％至79.6億美元，主要是受到因新冠肺炎疫情而導致一次性費用11億美元的支出所拖累。 必和必拓表示想要停止其開採燃料煤業務，並要尋找買家出售其部份老舊的石油與天然氣等資產。 (工商 ) #必和必拓 #老舊 #天然氣 #資產 #出售 也許您會感興趣 推薦閱讀 人幣國際化 英國商貿最愛用 04:102020/08/18 產業財經 收購Tik Tok美國業務 甲骨文加入戰局 15:512020/08/18 財經 熱浪來襲 加州面臨3大危機 限電、野火與疫情 04:102020/08/18 全球財經 熱門股－達能 奔漲續創波段新高 04:102020/08/18 證券．權證 美國禁止政府合約方使用華為等五家中資企業 15:502020/08/18 財經 可成泰州廠賣給藍思 董座洪水樹坐鎮說明 16:292020/08/18 財經 陸反擊 減少稀土出口是選項 04:102020/08/18 全球財經 緊急限電 首納戰爭或政治因素 04:102020/08/18 財經焦點 富盈數據公布8月份網路閱讀數據 「墾丁」及「小琉球」閱讀量奪榜 18:142020/08/18 財經 中油三接施工致3移工身亡破壞藻礁 監委申請自動調查 11:372020/08/18 政治 財經熱門新聞 封殺愛奇藝、騰訊We TV 最快9月3日禁止在台代理服務 - 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 華為禁令爆恐慌 專家洩明台股漲跌最大關鍵 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 坑殺中部大金主逾10億 驚傳康友董座藏匿處曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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