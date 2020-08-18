徐若瑄日前在臉書標記鍾瑶嗆聲「妳真敢」，引起熱論，鍾瑶當時發文寫道「我們相愛與你何干」，讓人起疑她與男友曹晏豪已情變，而徐若瑄目前人在新加坡，18日越洋舉行新歌〈再見錯的人〉MV媒體首播，她表示與鍾瑶分別在MV，飾演被渣男欺騙的正宮、小三，她們在臉書隔空喊話，就是呼應這段三角關係。

徐若瑄昨表示臉書發文都有經過鍾瑶同意，「好玩就好，這就像拍戲一樣，很有懸疑的感覺」，並提到對鍾瑤又愛又恨，「愛她很義氣馬上就答應，尺度還那麼大，恨是演的實在太好。」徐若瑄在劇中被男友背叛，當場淚崩，錄音時也投射真實情感，「我以前也被背叛過，要把當時的心情挖出來，才能唱得真誠，錄到一半還暴哭。」

她與老公李雲峰結婚7年，直言沒再為感情的事情哭過，「哭完覺得好熱血。」此外，徐若瑄7月底帶著兒子飛回新加坡，時隔5個月與老公相見，像回到熱戀期，隔離時，老公天天送上特製咖啡，甜蜜：「有時候分開一下會更恩愛。」她將在9月11日發片，預計8月底返台。

徐若瑄大展演技，當場淚崩。（索尼音樂提供）

(中時 )