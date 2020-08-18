俄羅斯新女聲Soa宋蕊安來台發首張中文EP，嘉賓徐乃麟到場站台。(粘耿豪攝)

俄羅斯美女宋蕊安（Soa）18日舉辦同名EP《SOA》發片記者會，演藝圈大哥徐乃麟送花相挺。宋蕊安和徐乃麟兒子徐新洋穩定交往5年，徐乃麟特別動用了所有人脈資源力挺準兒媳婦！宋蕊安表示，私下都喊徐乃麟「叔叔」，很感謝他對她像爸爸一樣非常照顧。

徐乃麟說，她去年台大畢業，如果兩個月沒有申請到工作證，就必須返回俄羅斯，很謝謝艾迪昇老闆林志遠邀她加入演藝圈，他也告戒她當藝人重要的是EQ，「要守時、絕對不能耍大牌，錄影時被激怒一定要忍住不發脾氣」，而她男友則在她出門前打電話為她加油，提醒她講話大聲一點。

宋蕊安今穿中空裝出席發片記會，現場載歌載舞。（粘耿豪攝）

「希望大家更認識我、更認識俄羅斯。」宋蕊安說，從小就對唱歌、跳舞很感興趣，來台唸書和出專輯，家人都相當支持。已經來台6年的她，回憶發生過許多趣事，笑說第一次看到有人口吐鮮血(檳榔汁)在地上，嚇到差點打119。而本身有潔癖的她，對於會飛的大蟑螂也無法接受，但她本身吃素不殺生：「只能盡量把牠趕走。」

宋蕊安中文說的相當好，除了擔任助理主持人，能歌擅舞的她，也將進軍歌壇，她受到疫情影響，已一年沒見到家人，今在記者會上和爸爸越洋連線，用台語說大家好，她爸爸也特別謝謝徐乃麟照顧女兒。

宋蕊安今穿中空裝出席發片記會，現場載歌載舞。（粘耿豪攝）

宋蕊安今穿中空裝出席發片記會，展現好身材。（粘耿豪攝）

宋蕊安今舉辦同名EP《SOA》發片記者會。（粘耿豪攝）

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