由不丹籍導演巴沃邱寧多傑（Pawo）和妻子名劇作家賴聲川女兒賴梵耘共同催生的電影《不丹是教室》，上片至今票房已破台幣600萬，剛結束疫情隔離的Pawo，18日首度與賴梵耘連袂受訪，也大方分享夫妻一起工作遇到爭執時，自己總是先低頭的那人。

Pawo是導演、賴梵耘則擔任監製和表演指導，Pawo稱拍攝時被賴梵耘指責，都會很自負的相信自己專業，直到冷靜過後再想想，才會發現老婆大人說的都是對的，Pawo笑說：「夫妻一起工作有好有壞，我太太有參與創作跟後期製作，她了解我，知道我不足的地方，所以夫妻一起共事時要坦誠面對彼此的批評跟建議。」他還提到1句電影人的共通語言，「最難拍的就是小孩跟動物」，《不丹》兩者都拍了，他自認幸運，拍攝時小孩跟動物都很配合。

Pawo（右）為妻賴梵耘慶生，也慶祝票房告捷。（海鵬提供）

Pawo也聊到自己於隔離期間在飯店看了很多電影，自曝最景仰是枝裕和，看了他執導有關遺棄兒議題的電影《無人知曉》，自曝下個作品也會拍攝不丹的孤兒，Pawo解釋：「不丹的婚姻制度很寬鬆，對不丹人來說，兩個人依法有婚姻是很新的概念，也因為這樣就有孤兒的問題產生，我想拍這些孤兒，這些事正在不丹發生。」

隔離是這輩子可以看電影、休息最久的1次，看電影的時候對下1部的計畫有一些發想，我很景仰是枝裕和，有看無人之城，下一步的劇本是關於孤兒。下部片也會在不丹拍，不丹的婚姻制度很寬鬆，對不丹來說，兩個人依法有婚姻是很新的概念，也因為這樣，有孤兒產生，我想拍這些孤兒，正在不丹發生的事情。

(中時 )