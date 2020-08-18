桃園市蘆竹區1名77歲的陳姓老婦，17日下午獨自搭車到竹圍漁港散步，卻因天氣太熱中暑暈倒在漁港堤防邊，警方獲報後到場將老婦帶回休息及查詢身分，但老婦只記得丈夫姓名，其餘年籍資料均不清楚，員警於是利用其丈夫姓名查詢戶役政系統，順利找到老婦家人。

大園警分局竹圍派出所於17日下午接獲民眾報案，稱在竹圍漁港堤防附近，有一名老婦倒臥在路旁，警員金愷、王貞茹獲報前往查看，發現老婦嘴唇發白、額頭有擦傷，便立即通報救護人員前來協助，經緊急救護後老婦隨即恢復意識並無大礙，員警後續將老婦帶返所休息及查詢身分。

經員警耐心詢問，得知老婦是獨自搭公車來竹圍漁港散步，但她有失智情形，忘了自己的年籍資料及住處，僅記得丈夫的姓名，卻不知道怎麼寫，員警便利用同音字查詢戶役政系統，過濾上百筆資料後，總算找到老婦丈夫的戶籍資料，立即聯繫其家屬前來接人。

家屬看到老婦平安無事後鬆了一口氣，家屬說老婦有失智情形，因擔心她的安危，不敢讓她單獨出遠門，沒想到老婦會趁家人上班時獨自搭車外出，還中暑暈倒在路邊，所幸有員警和救護人員及時協助，才沒讓老婦發生其他意外，對於警方的熱心表示相當感謝。

(中時 )