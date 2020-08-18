隨著區塊鏈科技與虛擬貨幣興起，詐騙吸金案也頻傳，6名身材火辣的美眉18日一起出面控訴因投入虛擬貨幣買賣卻受牽連，遭人遭惡意抹黑誣告，還遭檢調約談，人生從此變黑白，幸好最後都獲不起訴處分，為迎向新生，她們也以自身的遭遇奉勸消費者，所有投資都有風險，最忌諱沒有做功課，聽信高配息、高獲利就投入小心血本無歸。

36歲的林若蕎原本做業務，後來又接觸到乙太幣、比特幣，自己開始研究並和周遭朋友一起投入，未料卻遭人惡意抹黑她們用姿色進行詐騙，還惹得警察上門搜索，雖然自己和姐妹們最終獲不起訴，但這段歷程現在想起來都還是想哭。

另一名美眉王馨婕憤憤表示，難道美麗是一種錯誤，她們循正道做投資買賣，不懂為何被曲解是詐騙；她坦承，虛擬貨幣屬於新興的投資標的商品，容易產生交易爭議問題，但虛擬貨幣金管會已正名為虛擬通貨，就像股票基金一樣是可以買賣的。

林若蕎也強調，投資任何項目時都要審慎研究評估，如對方聲稱，保證獲利、月月配息，或是要投資人拉下線就有問題，不要因為貪心血本無歸。

律師李學鏞則表示，投資任何商品有賺有賠，都有一定風險，審慎評估看清內容，才是最好的理財方式，另外針對年輕的女性，投入職場從事業務推廣，要注意自身安全跟穿著打扮，也可以避免發生交易糾紛。

(中時 )