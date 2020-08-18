藝人孫安佐Cosplay為《灌籃高手》中的「宮城良田」一角，示範如何直播販售周邊商品。（杜宜諳攝）

歌手李芷婷以演唱日本動畫《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》走紅，線上漫博也將參與直播。（杜宜諳攝）

線上漫博除邀請藝人、網紅及Coser直播外，參與動漫業者也將在各自平台直播，強推周邊商品，共計線上漫博期間將有200場直播場次接力賽。（杜宜諳攝）

疫情衝擊，往年暑假總在台北世貿登場的漫畫博覽會，今年取消一連多天的大型實體活動，改以線上漫博方式續行，並邀來台日漫畫家、網紅及Coser助陣直播，帶動網路人氣與商機。如以《中華小廚師》走紅的日本漫畫家小川悅司、台灣首位登上日本著名雜誌《週刊少年JUMP》的漫畫家彭傑、《鐵男孩》漫畫家麥人杰都將於線上登場。

曾於2018年訪台的小川悅司，更預先透過訊息向台灣漫迷問好。他表示，雖因為新冠肺炎疫情影響，沒辦法親身來到他喜歡的台灣，但非常期待能在線上與各位台灣朋友相會。

主辦漫博活動的中華動漫出版同業協進會理事長黃詠雪表示，今年因疫情衝擊，漫博無法再如以往邀請許多日本漫畫家、聲優來台，才不得不在4月宣布取消實體活動，但疫情也促使團隊思考如何能以不同形式呈現動漫文化。眼見許多活動紛紛嘗試以線上活動續辦，就決定嘗試推出第一次線上漫博會。

黃詠雪表示，若疫情持續下去，往年於寒假登場、同樣由中華動漫出版同業協進會主辦的台北國際動漫節，也不排除依循此回線上漫博模式，改以多場直播活動舉辦。

線上漫博主打藝人、網紅及Coser直播，陣容包含網紅館長、藝人孫安佐、歌手李芷婷、Coser肉肉等，他們都將為不同動漫周邊商品化身為「帶貨直播主」，參與動漫業者也將在各自平台直播，共計線上漫博期間將有200場直播場次接力賽。

孫安佐今(18)日於活動開跑記者會上，便Cosplay為《灌籃高手》中的「宮城良田」一角，示範如何直播販售周邊商品。他表示，《灌籃高手》是他所知運動題材最為經典的作品，他非常欣賞宮城良田一角，故事中他努力變強、讓隊友能配合更好的設定，讓他格外有共鳴，「他跟我一樣，絕對受不了別人欺負他愛的人。」

身為資深動漫迷的孫安佐，也拿起《灌籃高手》手袋、資料夾等商品，分享選購商品的喜好。他表示，自己特別喜愛附有漫畫家手繪草稿的畫集，「可以感受到作者最初創作方式很酷。」

中華動漫出版同業協進會秘書長高世樁表示，網紅擁有自己的粉絲群，除吸引動漫迷外，更能帶動原本對動漫領域不熟悉的民眾，去年漫博實體活動參與人次有55萬人，估計此回多場直播觀看人次累計起來可達千萬。

(中時 )