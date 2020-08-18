電影《可不可以，你也剛好喜歡我》首映會，林映唯、陳妤、李杏三人分享拍戲心情。（盧禕祺攝）

青春愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》今（18日）在遠百信義南面戶外廣場舉辦首映會，陳妤、林映唯、李杏、楊謹華、黃騰浩、肆一及導演簡學彬等一同熱血造勢。電影聚焦三角習題，楊謹華透露年輕時曾陷入三角戀習題，最後選擇退出，「反正世界很大，不要浪費時間，如果在一段三角戀中退出的話，這樣應該算勇敢吧！」直言在愛情裡舒服最重要，電影上映後也會帶老公重溫「學生時代」的愛情。

給人高冷形象的李杏則分享被告白的經驗，「大學時朋友生日當天把我約出來，結果他給了我一本記錄2個月的日記，每天寫下給我的情書，但他沒頭沒腦地的來這招，當下是滿傻眼的，很驚慌失措，壓力山大」，最後也沒有順利在一起，「我這個人滿直覺的，如果我喜歡這個人，就超容易可以追到我的」，她自曝至今單身3年，無時無刻都想談戀愛，可惜還沒遇到合適對象，笑著形容理想型是「很高、很瘦、偏病態又顴骨高的男生」，隨後自爆李英宏就是標準天菜。

陳妤、林映唯、李杏出席首映會。（盧禕祺攝）

李杏雖然看似海派，但學生時期非常浪漫，她說大學時，曾送22歲男友22樣生日禮物，隔年比照辦理。該片在上映前已舉辦許多主題特映會及口碑場，其中「告白場」的觀眾現場與喜歡的對象表白，讓陳妤興奮說：「看的過程中就滿想哭的！」她形容自己擅長追愛，不僅如此，日常也會與圈外男友耍浪漫，透露男友有時載她跑通告時，聊天到一半會突然指著對方說：「這是我最喜歡的人。」

《可不可以，你也剛好喜歡我》劇組出席首映會。（盧禕祺攝）

在片中演出網美的林映唯則自嘲「後知後覺」，現實生活沒有人追，自稱單身2個月，現場大方徵友：「要讓我崇拜，要高，但主要還是看感覺！」而香港歌手鄧紫棋為電影創作主題曲〈很久以後〉，除了主題曲特別來台拍攝MV，首映會當天她也特別錄製影片，越洋預祝電影大賣。該片21日全台正式上映。

(中時 )