生技股康友-KY(6452)爆發財務危機，華南銀行統計，相關的授信暴險金額為600萬美元，約新台幣1.77億元，為自貸案，已徵存款10％設質為擔保，由於目前借款人於華銀授信履約情形尚屬正常，未來將密切注意公開資訊觀測站的重大訊息公告，並與銀行同業密切聯繫。

華銀指出，目前借款人於華銀授信履約情形尚屬正常，爰列為第一類授信資產，依規提存1.5％。

考量目前銀行同業僅遠東商銀借款到期，因本金及利息未還款，已寄出存證信函催繳通知，其他銀行同業截至目前未採取行動。

另外，康友於華銀的存款60萬美元已設定質權，華銀借款下次繳息日為9月1日，將俟繳息與否或其他視同到期理由，寄出存證信函與抵銷華銀存款。

華銀還將採取二大因應措施，一是密切注意公開資訊觀測站的重大訊息公告，是否有喪失期限利益，將視同到期。

二是與同業密切聯繫，注意相關關係人之最新消息，如負責人黃文烈之動態、前簽證會計師是否涉及假帳及後續委任律師查帳之最新報告等。

(工商 )