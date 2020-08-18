大陸國藥集團董事長劉敬楨透露，新冠肺炎滅活疫苗預計12月底能上市，上市後，價格不會很高，預計幾百塊錢（人民幣，下同）一針，如果打兩針的話，價格應在1000塊錢以內。

這一消息直接刺激了國藥系公司股價的上漲，其中國藥股份、國藥一致封漲停。

金融界報導，資料顯示，國藥集團是由國資委直接管理的大型醫藥健康產業集團，旗下擁有1100餘家子公司和國藥控股、國藥股份、國藥一致、天壇生物、現代制藥、中國中藥6家上市公司。

劉敬楨表示，新冠肺炎疫苗研究實際上有5個路線，即全病毒滅活疫苗、基因工程亞單位疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗，以及核酸疫苗。其中，核酸疫苗即mRNA和DNA疫苗。

目前，國藥集團兵分兩路，主要是在全病毒滅活疫苗和基因工程亞單位疫苗兩條路線上進行重點突破。其中，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所和北京生物製品研究所均在滅活疫苗路線上並行研究，國藥集團中國生物技術研究院則在基因工程亞單位疫苗方面進行研究。

從進度來看，滅活疫苗這一分支的進度更快。劉敬楨表示，國際臨床三期試驗結束後，滅活疫苗就可以進入審批環節，預計今年12月底能夠上市。

(旺報 )