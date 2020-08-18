疑借不到充電線不爽 女捷運站襲警爆拉扯 19:322020/08/18 中時新聞網 胡欣男 、 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑借不到充電線不爽 女捷運站襲警爆拉扯（示意圖/中時資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市劍南路捷運站今天傍晚傳出婦人襲擊員警事件，婦人在捷運站疑因員警不願借她手機充電線，竟惱羞成怒，出手攻擊女警，當場和員警拉扯衝突。婦人當場被扭送法辦，帶回中山分局大直派出所調查，將朝妨害公務罪嫌偵辦。 (中時新聞網) #員警 #充電線 #襲警 #婦人 #捷運 也許您會感興趣 推薦閱讀 檢警收網跨境洗錢集團 百億身價幕後金主疑聞風落跑 16:252020/08/17 社會 80歲屏東婦遊淡水天元宮走失 警消合作助團圓 18:182020/08/17 社會 落跑洗錢金主爆有幾百個億 擁海陸超跑與私人飛機 10:562020/08/18 社會 鹿港出現恐怖斧頭怪客 專砸高檔名車刺破輪胎 23:132020/08/16 社會 槍砲要犯逃亡疑藏武器 警公佈連三榮正面照籲民眾小心 18:112020/08/17 社會 吸毒逆子疑毒癮發作持藍波刀殺母 母子雙送醫 12:262020/08/18 社會 北捷如廁臨時票 獨漏環狀線 04:102020/08/17 地方新聞 移工因疫情被裁員 不想離尋短幸運獲救 15:102020/08/17 社會 9旬老兵迷途拒警協助 聊到抗戰精神大振歡喜歡回家 14:542020/08/17 社會 汽車美容作掩護 警搜出百餘罐強姦藥水和大批槍毒 13:432020/08/16 社會 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 直擊偷拍》6旬男007魂上身 潛入私娼偷拍巨乳賣春妹 慘遭住戶揭穿恐嚇「包軌」 - 社會 宣導交安 中市交大大隊長空中開講 - 社會 遺產劇場／夫妻膝下無子女 3千萬財產可以不分給兄弟姊妹嗎？ - 社會 直擊台東農夫勇鬥眼鏡蛇 小隻馬兇狠昂首吐信下場曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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