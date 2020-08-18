台北市劍南路捷運站今天傍晚傳出婦人襲擊員警事件，婦人在捷運站疑因員警不願借她手機充電線，竟惱羞成怒，出手攻擊女警，當場和員警拉扯衝突。婦人當場被扭送法辦，帶回中山分局大直派出所調查，將朝妨害公務罪嫌偵辦。

(中時新聞網)