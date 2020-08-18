岩井俊二當年以電影《情書》感動不少台灣觀眾，只要看到側面示人的中山美穗跟豐川悅司站在雪地裡，就會想到電影中的畫面，時隔25年，岩井俊二又在新片《最後的情書》找回兩人驚喜演出，成為電影中令觀眾驚喜的彩蛋！

當年中山美穗在《情書》裡呼喊：「藤井樹君，你好嗎？我很好！」經典的側面剪影也成為烙印在觀眾心中的畫面，岩井俊二多年前訪台時，曾在臺灣留下親手畫出中山美穗的剪影，還特別用中文寫下「情書」，這回在《最後的情書》中，終於再讓豐川悅司與中山美穗重新相遇。

豐川悅司希望跟岩井俊二下次合作別等那麼久。（翻攝自官方推特）

中山美穗說再度與岩井俊二合作，表示兩人對於再合作都非常開心，她說：「一到拍片現場後，他就像個專注的男孩，進入了他自己的世界。」也讓她投入到戲中的情境；而豐川悅司則打趣表示希望下次再合作不用等20多年，還跟導演喊話：「明年再來合作。」

來自日本宮城縣仙台市的岩井俊二，18歲離開後，卻從來沒選在自己的老家拍片，這次竟破天荒將場景搬到自己成長到18歲的家鄉拍攝。製片更爆料：「聽說他以往一直刻意迴避在仙台拍片，可是這次的故事中有一些導演自傳的成分，所以回到故鄉拍攝是必然的選擇吧？」電影21日在台上映。

(中時 )