桃園山腳雜草無預警起火，燃燒面積約500平方公尺，所幸無人受困沒有造成傷亡，山腳消防分隊獲報後趕往現場，40分鐘內將火勢熄滅。

蘆竹區海湖北路工廠附近雜草起火，起火點十分接近塑膠工廠及柏油工廠，燃燒面積相當廣大，約500平方公尺，危急的是，火勢範圍很接近柴油槽。

山腳消防分隊共派出11輛消防車及22位消防員，為避免火勢延燒到柴油槽，40分鐘內迅速將火勢熄滅，避免釀起嚴重災情。目前起火原因不明，尚待查清。

(中時 )