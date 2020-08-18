桃園山腳工廠附近起火 險燒柴油槽 19:422020/08/18 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市 ▲桃園山腳雜草引起大火，天空黑煙密佈，燃燒面積約500平方公尺。（翻攝照片／姜霏桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園山腳雜草無預警起火，燃燒面積約500平方公尺，所幸無人受困沒有造成傷亡，山腳消防分隊獲報後趕往現場，40分鐘內將火勢熄滅。 蘆竹區海湖北路工廠附近雜草起火，起火點十分接近塑膠工廠及柏油工廠，燃燒面積相當廣大，約500平方公尺，危急的是，火勢範圍很接近柴油槽。 山腳消防分隊共派出11輛消防車及22位消防員，為避免火勢延燒到柴油槽，40分鐘內迅速將火勢熄滅，避免釀起嚴重災情。目前起火原因不明，尚待查清。 (中時 ) #火勢 #工廠 #山腳 #油槽 #柴油 也許您會感興趣 推薦閱讀 中華電信攜手日月光、高通 打造台灣首座5G mmWave智慧工廠 15:212020/08/18 財經 攜手資拓宏宇、矽格 亞太電打造5G智慧工廠 04:102020/08/18 產業．科技 中元節也能很環保 新北推少燒金、燒好金 15:322020/08/18 生活 桃園山腳豬寮起火 100隻豬倖免成烤豬 15:112020/08/17 社會 《科技》中華電＋日月光＋高通 打造5G毫米波專網智慧工廠 14:492020/08/18 財經 越南經濟起飛 布局正逢時 04:102020/08/17 投資理財 基隆祈福淨爐 籲普渡紙錢集中燒 04:102020/08/18 地方新聞 澎湖第1起都更案文康商圈正式拆除重建 鄉親見證歷史時刻 14:362020/08/18 寶島 苗140線石虎亡魂再添1起 幼年公石虎命喪輪下 15:182020/08/18 社會 蘆竹風力發電廠釣客被浪捲走 上岸已無呼吸心跳 12:332020/08/18 社會 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 直擊偷拍》6旬男007魂上身 潛入私娼偷拍巨乳賣春妹 慘遭住戶揭穿恐嚇「包軌」 - 社會 宣導交安 中市交大大隊長空中開講 - 社會 遺產劇場／夫妻膝下無子女 3千萬財產可以不分給兄弟姊妹嗎？ - 社會 直擊台東農夫勇鬥眼鏡蛇 小隻馬兇狠昂首吐信下場曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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