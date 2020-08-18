韓國奇幻古裝大戲《揀擇－女人們的戰爭》是女星陳世娫繼《大君－繪製愛情》後，再次與導演金政珉合作，而這也是她第3次演出古裝劇，她在劇中分飾雙胞胎姊妹，為了替被殺害的姊姊及父親報仇，而以另一個身分接近王（金旻奎飾），參與王妃揀擇。

金旻奎飾演的年輕君王，長得俊俏聰明，雖然態度傲慢，仍對國家有抱負，想成為把百姓放在第一順位的明君，卻在迎娶王妃的途中被襲擊，眾人都以為他死了，準備從王族中挑選1位落魄大君（都想友飾）來繼位，沒想到他竟「復活」了！面對失去摯愛的傷痛，以及群臣與後宮的牽制，他要用自己的方式來對付這些人。有趣的是，死而復生的王，竟有做「預知夢」的能力，奇幻劇情堪稱古裝版《當你沉睡時》。

陳世娫古裝扮相甜美可人。（東森提供）

陳世娫在劇中展現狠戾演技，她飾演的姜恩普是個宮鬥好手，為了對付這些覬覦后位的女人，除了和參與揀擇的對手結盟，還把周遭的男人變成了她的「工具人」，手段堪稱一絕！除了宮鬥戲碼，她還與金旻奎、都想友上演三角戀，兩個男人對王位與女人的爭奪，也令觀眾期待。該劇19日晚上11點於東森戲劇台播出。

(中時 )