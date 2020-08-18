主題客房之一的「好饗甜甜Sweets」兩大床面向造景—松鼠吃橡實、四周有繽紛馬卡龍，為可欣賞的景觀、禁止將玻璃門打開。（黃采薇攝）

飯店亮點之頂樓日式大浴場，設計原意期望房客體驗泡澡觀景的舒適感。（黃采薇攝）

攜手日系義大利料理餐廳JAPOLI，早餐採自助式，提供台式、日式、西式等多元化餐食。（黃采薇攝）

「小型套房」最多僅能入住2人，入口處隱密低調，寬闊達50坪以上，坐擁台北景觀的浴室與空間設計。（台北忠孝和苑三井花園飯店提供）

台北忠孝和苑三井花園飯店，距離捷運忠孝新生站步行約1分鐘，交通位置絕佳。（台北忠孝和苑三井花園飯店提供）

坐落於台北忠孝東路的台北忠孝和苑三井花園飯店，距離捷運忠孝新生站步行約1分鐘，交通位置絕佳，今（18日）開幕試營運，總經理戶田真人表示，「設定客群以日本及國外旅客為主，原房價平均5000元，為因應國旅需求及國外觀光客仍無法入境等限制，現住宿優惠價平均3000元起跳」，其定位為中高階住宿型飯店，於頂樓更有難得一見的日式大浴場，可邊泡澡享受遠眺台北101的美景，融合台式魅力及日式服務，推薦國人體驗飯店的住房品質。

飯店外觀由台灣建築師柯宏宗操刀，及多位台灣建築師、設計師、藝術家一起參與規畫，以「Taiwan Nature」為概念設計，從飯店大廳、梯廳、客房皆呈現台灣特色，共297間客房、包括3間主題概念房，以及都會型飯店罕見的日式大浴場，攜手日系義大利料理餐廳JAPOLI，提供台式、日式、西式等多元化早餐，午晚餐時段亦對外營業。

知名室內設計師齊藤烈規畫3間概念主題式客房，呈現台灣魅力融入文青設計，其主題客房「好嚮九份Retro」充滿懷舊氣息，「好饗甜甜Sweets」極富夢幻泡泡粉紅少女心、浴室內設浴缸且牆面有珍珠奶茶的巧思，引人深省的「好想故鄉Nostalgic」將台灣早期紅瓦磚牆的意象設計，以台灣南部早期的閩式建築呈現平實溫暖的氛圍。其他客房皆設有大片觀景窗（僅一部分客房除外），衛浴採乾溼分離、部分客房設有浴缸，空調採冷暖氣設備；此外，飯店亮點之頂樓日式大浴場，設計原意期望房客能體驗泡澡觀景的舒適感。

自旅客踏入飯店大廳至客房，沿路有香氛、音樂，還有日本品牌的義式餐廳美食，入住文青設計客房可體驗大浴場，提供視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺的「5感」體驗。試營運當天一早，已有許多民眾前往現場訂房，和苑三井花園飯店表示，樂觀其成，希冀建立口碑吸引國人入住。

(中時 )