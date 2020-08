孝琳在2010年以團體SISTAR的主唱出道,SISTAR因為每年夏季會推出新歌,接連推出《Give It To Me》、《ALONE》、《Touch My Body》《SHAKE IT》等多首輕快、性感舞曲,奠定「夏日女團」封號。

孝琳2013年發行首張正規專輯SOLO出道,2017年9月成立個人經紀公司,2018年推出全新音樂計畫「SET UP TIME」發行3首數位單曲,2019年推出音樂計畫「#xhyolynx 」發行二首數位單曲,而時隔四年終於要帶著第二張迷你專輯〈Say My Name〉在8月19日回歸,再次讓大家感受Summer Queen 的魅力。

去年來台灣舉辦演唱會感受到粉絲的支持和熱情,這次回歸因疫情的關係,將用一對一視訊的方式和粉絲見面,還可以得到獨家限定的小卡和親筆簽名拍立得。詳細活動相關訊息請注意希林國際粉絲專頁。

(中時 )