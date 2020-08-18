孝琳在2010年以團體SISTAR的主唱出道，SISTAR因為每年夏季會推出新歌，接連推出《Give It To Me》、《ALONE》、《Touch My Body》《SHAKE IT》等多首輕快、性感舞曲，奠定「夏日女團」封號。

孝琳2013年發行首張正規專輯SOLO出道，2017年9月成立個人經紀公司，2018年推出全新音樂計畫「SET UP TIME」發行3首數位單曲，2019年推出音樂計畫「＃xhyolynx 」發行二首數位單曲，而時隔四年終於要帶著第二張迷你專輯〈Say My Name〉在8月19日回歸，再次讓大家感受Summer Queen 的魅力。

去年來台灣舉辦演唱會感受到粉絲的支持和熱情，這次回歸因疫情的關係，將用一對一視訊的方式和粉絲見面，還可以得到獨家限定的小卡和親筆簽名拍立得。詳細活動相關訊息請注意希林國際粉絲專頁。

(中時 )